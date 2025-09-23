Como-Sassuolo Coppa Italia 24-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Como di Fabregas è diventato in pochissimo tempo una importante realtà della massima serie grazie ad una proprietà ambiziosa e con ampie disponibilità economiche e un organico giovane e interessante: oggi contro il Sassuolo i lariani proveranno ad accedere agli ottavi di finale di coppa Italia. La vittoria di Firenze è di quelle che possono dare una svolta in positivo ad . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Como-Sassuolo 24 Settembre: prima assoluta al Sinigaglia - Il Como ospita il Sassuolo per una sfida di Coppa Italia piena di sorprese e spettacolo, mercoledì 24 settembre 2025 alle 21:00: scopri l'analisi di formazioni, pronostico e quote per orientare al meg ... Da bottadiculo.it
Como-Sassuolo dove vederla: Italia 1, Canale 5 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Il Como affronta il Sassuolo ai sedicesimi di Coppa Italia: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita. Si legge su goal.com