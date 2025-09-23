Como nuovo assalto a Rente a gennaio | concorrenza in Serie A | ESCLUSIVO

Il terzino destro tedesco del Groningen nel mirino della squadra di Fabregas sin dalla scorsa estate. Ottimo avvio in Eredivisie Grande protagonista del mercato estivo con oltre 100 milioni di euro spesi tra nuovi acquisti e calciatori riscattati, il Como si candida al ruolo di attore principale anche per la prossima sessione invernale. Nel mirino del club lariano, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, c’è il terzino destro tedesco Marco Rente. Marco Rente svetta di testa (foto Ansa) – Calciomercato.it Il suo avvio di stagione in Eredivisie è stato davvero ottimo: in meno di 500 minuti giocati nelle prime sei giornate, ha già messo a segno due gol e fornito due assist vincenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

