Como e provincia ancora pioggia forte sul territorio già devastato | rischio alto nelle prossime ore

La pioggia ha ripreso a cadere con intensità. Il maltempo non dà tregua a Como e al suo territorio. Come previsto dall’allerta della protezione civile nelle prossime ore, in particolare dalle 15, sono attesi fino a 43 millimetri di precipitazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Maltempo al Nord, nubifragi in provincia di Como e Bergamo: 13 voli dirottati

Maltempo flagella la Lombardia. Record di pioggia in provincia di Como, disagi all’aeroporto di Orio al Serio

Como, presentato in Provincia il Nucleo Crisi Aziendali

#Como e provincia colpite dal #maltempo : strade come fiumi, frane di fango, treni fermi, evacuazioni - X Vai su X

Situazione ad Alzate Brianza in provincia di Como. I sommozzatori della protezione civile in azione per mettere in salvo alcune persone bloccate. Le precipitazioni in Lombardia sono risultate molto intense. Video di Fabio Fioramonti #3BMeteo - facebook.com Vai su Facebook

Como e provincia, ancora pioggia forte sul territorio già devastato: rischio alto nelle prossime ore; Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - Bomba d'acqua a Capri, danni alla strada Marina Grande; Maltempo a Como e provincia, è in arrivo un temporale forte.

Maltempo a Como e provincia, è in arrivo un temporale forte - Gi orari e le previsioni per oggi: nel pomeriggio attesi temporali con rischio di grandinate. Da quicomo.it

Disastro maltempo su Como e provincia: frana travolge auto, Lariana chiusa. Stop anche sulla Regina - Forte ondata di maltempo su Como e provincia oggi, lunedì 22 settembre, giorno di inizio dell’autunno (per segnalazioni, foto e video scrivere al whatsapp di redazione 335. comozero.it scrive