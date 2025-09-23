Como ancora pioggia forte sul territorio già devastato | rischio alto nelle prossime ore
La pioggia ha ripreso a cadere con intensità. Il maltempo non dà tregua a Como e al suo territorio. Come previsto dall’allerta della protezione civile nelle prossime ore, in particolare dalle 15, sono attesi fino a 43 millimetri di precipitazioni. . 🔗 Leggi su Quicomo.it
