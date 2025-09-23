Commissione dell' Eurocamera sì all' immunità per Salis Il padre | molto felici speriamo in voto di ottobre

La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. «Oggi la Commissione Juri ha deciso di difendere la mia immunità e l’indipendenza del Parlamento, e di respingere la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

