Commercio il vertice Natale sì capodanno no | Progetto sosta gratis

La città di Pontedera tornerà ad accendersi per il periodo natalizio mentre si va verso l’annullamento del concerto di Capodanno. Nell’incontro che si è tenuto ieri mattina tra i rappresentanti del Centro commerciale naturale e l’amministrazione comunale si è parlato anche delle iniziative e proposte da prendere in esame per venire incontro al commercio cittadino, che come in altre parti d’Italia, sta attraversando un momento difficile. E le chiusure di alcune attività, più o meno storiche, ne sono la più limpida dimostrazione. Ecco che il sindaco Matteo Franconi e l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli hanno deciso di incontrare le tre principali associazioni di categoria per fare il punto in vista dell’autunno e del periodo natalizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

