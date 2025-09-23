Commercio esportazioni in rosso nel primo semestre del 2025 | nel pisano in picchiata cicli e motocicli
L’export delle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara ha chiuso il primo semestre 2025 con il segno meno. Un risultato in controtendenza rispetto al quadro nazionale (+2,1%) e soprattutto alla Toscana, che ha segnato un brillante +11,8% grazie alla spinta della farmaceutica e dell’oro aretino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: commercio - esportazioni
Alla Fiera del Levante di Bari la Camera di Commercio Italo Orientale ha attivato sportelli per le imprese per favorire le esportazioni - facebook.com Vai su Facebook
Ospite in Camera di Commercio di Firenze per ascoltare Lucia Aleotti, azionista di riferimento e membro del CdA di Menarini - storica azienda farmaceutica fiorentina - sul tema dei dazi, delle esportazioni e del futuro dell’economia mondiale. - X Vai su X
Commercio, esportazioni in rosso nel primo semestre del 2025: nel pisano in picchiata cicli e motocicli; Esportazioni in calo dell'1,2%, nel Riminese male il settore abbigliamento. In crescita navi e imbarcazioni; Export in aumento nel primo semestre. Ma il calzaturiero arranca: -14,8%.
Export, si attenua l’andamento negativo: nel primo semestre del 2025 -1,8% - REGGIO EMILIA – Si attenua l’andamento negativo delle esportazioni reggiane, ma il bilancio di fine giugno resta negativo rispetto al primo semestre 2024. reggionline.com scrive
Commercio Italia-Messico cresce del 3,9% nel primo trimestre - Nel primo trimestre del 2025, le esportazioni del Messico verso l'Italia hanno registrato un notevole aumento dell'86,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 523,9 milioni ... Scrive ansa.it