Commento al Vangelo di oggi 23 settembre 2025 | Lc 8,19-21
Meditiamo il Vangelo del 23 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» San Pio da Pietrelcina Dal Vangelo secondo Luca Lc 8,19-21 In quel tempo, andarono da Gesù la madre. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: commento - vangelo
Commento al Vangelo di oggi 1° luglio 2025: Mt 8,23-27
Commento al Vangelo di oggi 2 luglio 2025: Mt 8,28-34
Commento al Vangelo di oggi 3 luglio 2025: Gv 20,24-29
LA PAROLA OGNI GIORNO | Commento al Vangelo (Rito Ambrosiano) Don Pasquale di Giglio, Comunità Pastorale della Beata Vergine Maria di Gratosoglio (MI), commenta il Vangelo del giorno - Lunedì della settimana della IV Domenica dopo il martirio di s - facebook.com Vai su Facebook
Vangelo e commento di oggi 20 settembre: - X Vai su X
don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 23 Marzo 2025 -; Sr. Palmarita Guida - Commento al Vangelo del 23 Agosto 2025 -; don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 23 Febbraio 2025 -.
Commento al Vangelo di oggi 22 settembre 2025: Lc 8,16-18 - Meditiamo il Vangelo del 22 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Secondo lalucedimaria.it
Commento al Vangelo di oggi 15 settembre 2025: Gv 19,25-27 - Meditiamo il Vangelo del 15 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Come scrive lalucedimaria.it