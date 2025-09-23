Commento al Vangelo di oggi 23 settembre 2025 | Lc 8,19-21

Lalucedimaria.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 23 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» San Pio da Pietrelcina Dal Vangelo secondo Luca Lc 8,19-21 In quel tempo, andarono da Gesù la madre. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 23 settembre 2025 lc 819 21

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 23 settembre 2025: Lc 8,19-21

In questa notizia si parla di: commento - vangelo

Commento al Vangelo di oggi 1° luglio 2025: Mt 8,23-27

Commento al Vangelo di oggi 2 luglio 2025: Mt 8,28-34

Commento al Vangelo di oggi 3 luglio 2025: Gv 20,24-29

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 23 Marzo 2025 -; Sr. Palmarita Guida - Commento al Vangelo del 23 Agosto 2025 -; don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 23 Febbraio 2025 -.

commento vangelo oggi 23Commento al Vangelo di oggi 22 settembre 2025: Lc 8,16-18 - Meditiamo il Vangelo del 22 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Secondo lalucedimaria.it

commento vangelo oggi 23Commento al Vangelo di oggi 15 settembre 2025: Gv 19,25-27 - Meditiamo il Vangelo del 15  settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Come scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 23