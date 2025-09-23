Comitato delle Regioni Aurigemma nominato a Bruxelles relatore su contromisure mediche
Bruxelles, 23 settembre 2025 – Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, nonché Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Provincie Autonome, Antonello Aurigemma, è stato nominato relatore del Comitato europeo delle Regioni sul parere riguardante la strategia proposta dalla Commissione europea sulle contromisure mediche, un pilastro fondamentale per rafforzare la preparazione dell'Unione europea ad affrontare future crisi sanitarie. “Le recenti crisi globali hanno mostrato con chiarezza quanto sia cruciale per l'Europa dotarsi di strumenti efficaci e tempestivi per proteggere la salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Italia | Comitato europeo delle regioni; Il presidente Aurigemma eletto coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Regione Lazio: Antonio Aurigemma è il nuovo Presidente del Consiglio Regionale.
