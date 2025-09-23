Com'era Aurora Ramazzotti al suo primo provino per lavorare in tv | Manco i capelli m’ero spazzolata

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Ramazzotti ha rispolverato il video del suo primo provino, ricordando con dolcezza quei momenti di pura incertezza. Com'era quando non sapeva ancora che presto sarebbe diventata una star della tv e dei social?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

com era aurora ramazzottiAurora Ramazzotti: dieci anni di carriera - Un traguardo importantissimo nella carriera di Aurora Ramazzotti che ha ricordato l'inizio della sua "storia" nel mondo dello spettacolo. Scrive donnaglamour.it

com era aurora ramazzottiIl primo provino di Aurora Ramazzotti: “Dieci anni anni fa la chiamata che mi ha cambiato la vita” - Il ricordo della 28enne su Instagram: avevo appena finito gli esami di maturità e dietro a quel visetto un po’ tondino si nascondeva un cuore spezzato e l’insicurezza di chi non sa nemmeno chi è, figu ... Secondo ilgiorno.it

