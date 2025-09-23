Come una madre sto con chi soffre

Lastampa.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sveglieremo. E supplicheremo di essere quei bambini, donne, vecchi e persone che vengono ammazzati e ammassati contro la vita, piuttosto che esser la morta. 🔗 Leggi su Lastampa.it

come una madre sto con chi soffre

© Lastampa.it - Come una madre sto con chi soffre

In questa notizia si parla di: madre - soffre

Come una madre sto con chi soffre; Il caso social di Thiago Elar, ragazzo transgender ricoverato in psichiatria: Sto morendo, l'appello alla madre; Enzo Iacchetti su Gaza: Vorrei che Giorgia Meloni dicesse che soffre per i bambini trucidati senza pietà.

Cerca Video su questo argomento: Madre Sto Soffre