Come un uragano | Como finisce sott’acqua Cronaca di una giornata di devastazione oggi scuole chiuse

Como – È un’immagine di devastazione quella che emerge dall’elenco degli interventi e dei danni causati dalle ultime ore di maltempo. In alcuni luoghi, più che in altri: come a Blevio, dove si contano altri otto sfollati, il blocco dell’acquedotto, e gravi disagi per la viabilità, quasi completamente interrotta dai fiumi di fango e detriti che dall’alba di ieri si sono riversati sulle strade. Compresa la provinciale Lariana, che collega Como e Bellagio. Una situazione così compromessa, su tutto il territorio, da spingere il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, a chiudere le scuole per la giornata di oggi: “A causa della situazione di grave criticità idrogeologica in corso su gran parte del territorio del territorio comasco, che sta seriamente compromettendo anche la circolazione stradale lungo tutto il sistema viario provinciale – si legge nell’ordinanza – è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

