Come sta Lautaro | le condizioni del capitano in vista della sfida al Cagliari

Come sta Lautaro. Lautaro Martinez ha finalmente superato i giorni difficili segnati dai viaggi con la nazionale argentina e da un problema alla schiena che lo ha costretto a saltare la prima partita di Champions League. Ad Appiano Gentile, il capitano si è allenato con il sorriso, dimostrando buone sensazioni fisiche e mentali. Nel frattempo, l’ Inter ha saputo affrontare l’assenza del suo leader, grazie alle brillante prove di Pio Esposito, vincendo due gare consecutive. Nonostante le statistiche positive, Chivu non intende rinunciare al proprio giocatore più rappresentativo. La mezz’ora di ripresa concessa contro il Sassuolo ha rappresentato un vero e proprio test agonistico in vista della trasferta di sabato a Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it