Come sta Lautaro | le condizioni del capitano in vista della sfida al Cagliari
Come sta Lautaro. Lautaro Martinez ha finalmente superato i giorni difficili segnati dai viaggi con la nazionale argentina e da un problema alla schiena che lo ha costretto a saltare la prima partita di Champions League. Ad Appiano Gentile, il capitano si è allenato con il sorriso, dimostrando buone sensazioni fisiche e mentali. Nel frattempo, l’ Inter ha saputo affrontare l’assenza del suo leader, grazie alle brillante prove di Pio Esposito, vincendo due gare consecutive. Nonostante le statistiche positive, Chivu non intende rinunciare al proprio giocatore più rappresentativo. La mezz’ora di ripresa concessa contro il Sassuolo ha rappresentato un vero e proprio test agonistico in vista della trasferta di sabato a Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: lautaro - condizioni
Juve Inter, corsa contro il tempo per Lautaro Martinez: dovrebbe partire titolare con l’Argentina a tre giorni dal derby d’Italia. Cosa filtra sulle sue condizioni
Lautaro Martinez titolare o no per Juve Inter? Ecco la sentenza definitiva, quali sono le condizioni dell’argentino in vista del derby d’Italia. Tutti i dettagli
Infortunio Lautaro, le ultime sulle condizioni del capitano in vista di Ajax Inter: le scelte di Chivu per l’attacco
Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro in vista del Sassuolo rivelati direttamente da Chivu in conferenza stampa poco fa ? #Inter #InterDipendenza #Dichiarazioni #Chivu #Lautaro - facebook.com Vai su Facebook
? #Inter - #Chivu pre #Sassuolo, la battuta sulle condizioni di #Lautaro e il portiere: "Un #Martinez domani giocherà". Poi elogia Pio #Esposito: "Eccezionale, è qua perché lo ha meritato" - X Vai su X
“Dov’è Lautaro? Lauti?”: scatta l’allarme ad Appiano Gentile, il capitano…; Lautaro, è elongazione ai flessori della coscia; Lautaro Martinez in dubbio per Ajax-Inter? Le condizioni del capitano nerazzurro e chi gioca in Champions League.
Lautaro si allena a parte: come sta verso Inter-Sassuolo - Rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro vinto ad Amsterdam contro l’ Ajax, Lautaro Martinez ha generato parecchia apprensione negli ultimi giorni in casa Inter per via del problema alla ... passioneinter.com scrive
Lautaro Martinez diventa un caso: spunta un nuovo problema - Lautaro Martinez non ha iniziato nel miglior modo possibile la stagione: l'attaccante argentino è fermo per infortunio e spunta un altro problema. Secondo calciotoday.it