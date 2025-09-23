Come si realizza un documentario a lezione con Luca Verdone
Firenze, 23 settembre 2025 – Firenze torna capitale di cultura e creatività con una proposta che unisce formazione e passione: tra ottobre e novembre, la Fondazione Franco Zeffirelli ospiterà il corso “Come si realizza un documentario” condotto da Luca Verdone. Regista, autore e documentarista tra i più apprezzati, Verdone guiderà i partecipanti attraverso tutte le fasi del processo creativo: dall’idea che prende forma sulla pagina fino alla scrittura, dalle riprese al montaggio, fino alla proiezione finale del proprio lavoro negli spazi suggestivi della Fondazione. Non si tratta soltanto di un corso, ma di un vero e proprio viaggio nel linguaggio del cinema, accompagnati da un maestro che ha fatto della narrazione visiva il suo mestiere e la sua passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
