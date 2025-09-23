Come si potrebbe evitare una nuova esondazione del fiume Seveso a Milano l'esperto | Servono città spugna

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fiume Seveso è esondato in diverse strade di Milano creando disagi diffusi soprattutto nei quartieri nord della città. Per capire meglio la situazione Fanpage.it ne ha parlato con Gianfranco Becciu, Professore di Costruzione idraulica al Politecnico di Milano, che ha spiegato che cosa è effettivamente successo e che cosa poter fare per contrastare future alluvioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: potrebbe - evitare

Per evitare grane il Psg potrebbe cedere Donnarumma in saldi (Le Parisien)

Guida ubriaco e investe Noemi Fiordilino: “Per 4 centesimi sul tasso alcolemico potrebbe evitare il carcere”

Come si potrebbe evitare una nuova esondazione del fiume Seveso a Milano, l'esperto: Servono città spugna; Aperta la prima volta la vasca di laminazione a Senago, ma non basta per evitare l'esondazione del Seveso; Il Lago di Como sta per esondare, quando può accadere.

potrebbe evitare nuova esondazioneCome si potrebbe evitare una nuova esondazione del fiume Seveso a Milano, l’esperto: “Servono città spugna” - Il fiume Seveso è esondato in diverse strade di Milano creando disagi diffusi soprattutto nei quartieri nord della città ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Potrebbe Evitare Nuova Esondazione