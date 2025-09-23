Come proteggere i dispositivi Android in pubblico | consigli per una navigazione sicura

Capita spesso di uscire di casa portando con sé tablet e smartphone, dispositivi utili per lavorare, svagarsi e persino pagare. Le applicazioni, nella loro versatilità, sono infatti uno strumento per muoversi ovunque in modo agevole, consentendo agli utenti di inviare email e denaro, o persino gestire i conti correnti e i libretti di risparmio. Quando i dati vengono meno, poi, è facile collegarsi a un Wi-Fi pubblico come quello di bar, ristoranti, aeroporti e alberghi, ovvero tutti quei luoghi dove si attende, ci si riposa o ci si svaga. Purtroppo, però, non è insolito che la comodità di avere tutto a portata di mano nasconda qualche insidia: malware, furto di dati e tracciamento sono solo alcune delle possibili minacce dovute all’uso di una rete pubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it