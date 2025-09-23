Come Kate Middleton ha messo Trump al suo posto

Donald Trump ha avuto Kate Middleton come vicina di tavolo durante la sua visita di Stato nel Regno Unito la settimana scorsa. Poi è successo qualcosa di molto insolito, secondo un esperto di linguaggio del corpo. Donald Trump e sua moglie Melania hanno trascorso diversi giorni in una visita di Stato di alto profilo nel Regno Unito. Con grande fasto e cerimonie, la famiglia reale britannica, guidata dal re Carlo e da sua moglie la regina Camilla, ha dato il benvenuto al presidente degli Stati Uniti e alla first lady nelle isole. Donald Trump invitato nel Regno Unito per la seconda volta. Trump ha anche incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer e giovedì i due hanno presentato un accordo tecnologico del valore di miliardi di sterline. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Come Kate Middleton ha messo Trump al suo posto

In questa notizia si parla di: kate - middleton

