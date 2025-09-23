Roma, 23 settembre 2025 – Fin da tempi antichissimi, le civiltà hanno nutrito il sogno di restare giovani per sempre, o almeno rallentare l'invecchiamento. Nei miti greci, ad esempio, gli dèi consumano ambrosia per mantenersi immortali. Ancora oggi, per qualcuno, come il miliardario americano Bryan Johnson, è addirittura un’ossessione. In ogni caso la scienza sta provando a dare risposta a questo bisogno quasi atavico. Come? Gli studi in tal senso sono diversi. NAD+, cosa è e come funziona. Di recente un team internazionale di scienziati ha pubblicato una revisione su ‘Nature Aging’ che mette al centro un protagonista poco conosciuto ma cruciale: il NAD+. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come funziona NAD+, la molecola di ‘eterna giovinezza’ che ripara il Dna danneggiato