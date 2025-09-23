Come funziona NAD+ la molecola di ‘eterna giovinezza’ che ripara il Dna danneggiato

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 settembre 2025 – Fin da tempi antichissimi, le civiltà hanno nutrito il sogno di restare giovani per sempre, o almeno rallentare l'invecchiamento. Nei miti greci, ad esempio, gli dèi consumano ambrosia per mantenersi immortali. Ancora oggi, per qualcuno, come il miliardario americano Bryan Johnson, è addirittura un’ossessione. In ogni caso la scienza sta provando a dare risposta a questo bisogno quasi atavico. Come? Gli studi in tal senso sono diversi. NAD+, cosa è e come funziona. Di recente un team internazionale di scienziati ha pubblicato una revisione su ‘Nature Aging’ che mette al centro un protagonista poco conosciuto ma cruciale: il NAD+. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

come funziona nad la molecola di 8216eterna giovinezza8217 che ripara il dna danneggiato

© Quotidiano.net - Come funziona NAD+, la molecola di ‘eterna giovinezza’ che ripara il Dna danneggiato

In questa notizia si parla di: funziona - molecola

funziona nad molecola 8216eternaCome funziona NAD+, la molecola di ‘eterna giovinezza’ che ripara il Dna danneggiato - Roma, 23 settembre 2025 – Fin da tempi antichissimi, le civiltà hanno nutrito il sogno di restare giovani per sempre, o almeno rallentare l'invecchiamento. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Funziona Nad Molecola 8216eterna