Come diventare un Pro di FC 26? La guida completa alla stagione competitiva

Sei pronto a trasformare la tua passione per EA SPORTS FC 26 in una carriera da professionista? Con la nuova stagione di EA SPORTS FC Pro, il percorso per arrivare al FC Pro World Championship è stato rivoluzionato per renderlo più accessibile che mai. Non importa se sei un veterano o una stella emergente, questa è la tua occasione per sfidare i giganti del gioco. Ecco tutto quello che devi sapere. FC Pro Open Ladder: il tuo primo passo verso la gloria. La novità più grande di quest’anno è la FC Pro Open Ladder, una competizione aperta a tutti e integrata direttamente nel gioco. Come funziona? Basta raggiungere la Divisione 4 in Ultimate Team Rivals su PlayStation 5 o Xbox Series XS. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

