Come con un po' di lungimiranza e tanta ricerca il Calalenta Merlot di Fantini è diventato un vino rosato di riferimento

La scommessa di Fantini sui vini rosati, fatta quando ancora non erano di moda, oggi sta dando i suoi frutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come, con un po' di lungimiranza e tanta ricerca, il Calalenta Merlot di Fantini è diventato un vino rosato di riferimento

In questa notizia si parla di: lungimiranza - tanta

Qualche anno fa acquistavamo, con un pizzico di follia e tanta lungimiranza, grazie alla Associazione ICS e Valsir, una imbarcazione dedicata allo sport inclusivo. Con il supporto della Lega Navale sez. di Cagliari abbiamo lavorato, giorno dopo giorno, per mi - facebook.com Vai su Facebook

Quanto più i momenti di crisi sono gravi, tanto più abbiamo bisogno di decisori capaci di futuro, che abbiano il coraggio del negoziato, la forza della #pace, la lungimiranza del #disarmo. Invece c'è #UrsulavonderLeyen, che chiede lo "stomaco per combattere". - X Vai su X

Come, con un po' di lungimiranza e tanta ricerca, il Calalenta Merlot di Fantini è diventato un vino rosato di riferimento; San Pietro Polesine, emergenza cimiteriale. Disagi e proteste; Da dove viene la grave crisi del settore dell’auto nell’Unione Europea.