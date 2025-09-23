Colpo della Mobile a Teramo | sequestrati 7 chili di cocaina purissima

Teramo - Un dipendente sessantenne dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni arrestato in flagranza, sequestrata droga per un valore stimato di oltre mezzo milione di euro. Una maxi operazione della Squadra Mobile di Teramo ha portato all’arresto di un 60enne residente in città, dipendente dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, trovato in possesso di oltre 7,3 chili di cocaina. L’uomo è stato fermato ieri pomeriggio nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale gli investigatori hanno scoperto la sostanza stupefacente accuratamente nascosta nel giardino dell’abitazione, occultata tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Colpo della Mobile a Teramo: sequestrati 7 chili di cocaina purissima

In questa notizia si parla di: colpo - mobile

