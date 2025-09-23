Colpo alla ‘ndrangheta Arrestato boss Piromalli

Torna in carcere Pino Piromalli, il boss della omonima cosca. Blitz dei carabinieri nel reggino. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Colpo alla ‘ndrangheta. Arrestato boss Piromalli

In questa notizia si parla di: colpo - ndrangheta

Maxi operazione contro la 'ndrangheta, duro colpo per la cosca Piromalli: 26 arresti

'Ndrangheta, durissimo colpo alla malavita. Maxi blitz contro la cosca Piromalli, 26 arresti. In manette anche il boss

COLPO ALLA MAFIA BARESE Clan Strisciuglio, otto arresti a Bari: smantellata rete armata dedita al traffico di droga - facebook.com Vai su Facebook

‘Ndrangheta: boss ucciso a colpi di kalashnikov a Soverato.

La giunta militare del Mali ha detto di aver sventato un tentativo di colpo di stato e di aver arrestato diversi generali dell’esercito - Il governo militare del Mali ha dichiarato di aver sventato un tentativo di colpo di stato e di aver arrestato alcuni importanti ufficiali dell’esercito sospettati di aver cospirato per destabilizzare ... Segnala ilpost.it