Colpo alla ‘ndrangheta Arrestato boss Piromalli

Tv2000.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in carcere Pino Piromalli, il boss della omonima cosca. Blitz dei carabinieri nel reggino. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Colpo alla 'ndrangheta. Arrestato boss Piromalli

Maxi operazione contro la 'ndrangheta, duro colpo per la cosca Piromalli: 26 arresti

'Ndrangheta, durissimo colpo alla malavita. Maxi blitz contro la cosca Piromalli, 26 arresti. In manette anche il boss

‘Ndrangheta: boss ucciso a colpi di kalashnikov a Soverato.

