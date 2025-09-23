Colpo al Bottegaio NoStrano il negozio che forma chi ha disabilità | Come si fa ad avere il coraggio di rubare in un posto così? Un colpo al cuore
Milano – Nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno infranto il vetro della porta d’ingresso del Bottegaio NoStrano di via Tartini 14, nel quartiere di Dergano, e ne hanno svuotato la cassa. Una spaccata in piena in regola. Ma messa a segno in un negozio che non è la regola. Aperto nel 2015 dalla Fondazione CondiVivere, costituita da famiglie ed educatori, e dalla Cooperativa “Sì, si può fare“, il Bottegaio NoStrano è innanzitutto un luogo di formazione, un laboratorio pedagogico, una palestra di vita autonoma per giovani e adulti con disabilità cognitiva. È un luogo dove la persona, le sue peculiarità e le sue possibilità vengono prima della sua sindrome; dove non si è semplicemente assistiti, ma si è incoraggiati a scoprire, a conoscere e a fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
