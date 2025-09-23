Colpisce un carabiniere intervenuto per una lite domestica e finisce in manette

Un intervento dei Carabinieri di Maranello, nato da una richiesta di aiuto da parte di una famiglia in difficoltà, si è trasformato in un episodio di violenza che ha portato all’arresto di un 35enne, residente in paese.È accaduto nel primo pomeriggio di sabato 20 settembre, quando i militari sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

