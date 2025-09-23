Colpire l’Italia per Gaza | ecco come gli antifa lavorano per il sionismo

Roma, 24 sett – Una mobilitazione imponente, capillare, organizzata e in molti casi violenta ha attraversato ieri l’Italia da nord a sud. Decine di migliaia di manifestanti hanno risposto all’appello dei sindacati di base e di varie sigle studentesche in sostegno al popolo palestinese. Il risultato: autostrade bloccate, stazioni assaltate, porti paralizzati, scontri con la polizia. Ma al di là dei danni materiali e dei disagi, ciò che resta in sospeso è una domanda politica: chi trae davvero vantaggio dalle azioni di protesta antifa’? Cronaca di una giornata antifa’. Il cuore della protesta è stato Roma, dove oltre 20. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Colpire l’Italia per Gaza: ecco come gli antifa lavorano per il sionismo

In questa notizia si parla di: colpire - italia

Ecco perché improvvisi temporali e grandine stanno per colpire Centro?Sud Italia questa settimana

Il West Nile è arrivato in Italia nel 1998, portato dalle zanzare. Ma solo nel 2008 ha cominciato a colpire l’uomo. Anche quest'anno è tornato a circolare con dieci casi confermati e un decesso, concentrati nel Lazio

Basket, Europei 2025: outsider e possibili rivelazioni. Grecia, Italia, Turchia e Lettonia pronte a colpire, Slovenia e Spagna defilate

Un vile atto vandalico ha colpito la sede di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni. Colpire un luogo di confronto politico significa colpire la libertà di espressione e la democrazia stessa. La violenza non sarà mai una risposta né potrà intimidire chi, con determinaz - facebook.com Vai su Facebook

Quattordici colpi in mezza Italia nel giro di due mesi: patteggia quattro anni e mezzo il «globetrotter» della truffa - X Vai su X

Corteo per Gaza, guerriglia a Milano, Meloni: «Sedicenti 'antifa', immagini indegne». Tajani: «Così non si aiutano i palestinesi» - Il sindaco Sala: «Il vandalismo non trova giustificazione». Segnala roma.corriere.it

Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti - L’esercito israeliano ha dichiarato che l’edificio di 14 piani era usato da Hamas e che erano state prese ... Lo riporta tg24.sky.it