Colonnello casertano nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Mantova
Cambio al vertice dell’Arma dei Carabinieri di Mantova. Da ieri, lunedì 22 settembre, il colonnello Pancrazio Dario Vigliotta ha assunto l’incarico di comandante provinciale, subentrando al colonnello Vincenzo Di Stefano, trasferito a Roma per un prestigioso incarico nello Stato Maggiore del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sindaco ucciso, il colonnello casertano rompe il silenzio: "Totale estraneità ai fatti, continuo ad avere fiducia nella giustizia"
SINDACO UCCISO, ILCOLONNELLO CASERTANO ROMPE IL SILENZIO: TOTALE ESTRANEITA' AI FATTI, CONTINUO AD AVERE FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA. DOPO LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, CAGNAZZO ANNUNCIA CHE FARA' RICORSO IN - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri. Giovanni Pellegrino nuovo Comandante Provinciale a Catanzaro - A partire da oggi, lunedì 15 settembre, il Colonnello Giovanni Pellegrino, 52 anni, originario di Perugia, è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro. cn24tv.it scrive