Collovati torna sul rigore di Verona Juve | Io la mia proposta sul VAR l’ho già fatta due anni fa Sulle parole di Rocchi voglio dire una cosa

Collovati, l’ex campione del mondo critica Rocchi: «Un ex calciatore a fianco al VAR capirebbe certe dinamiche e non darebbe mai quel rigore». La polemica arbitrale post Verona- Juve non si placa, anzi, si arricchisce di un nuovo, autorevole capitolo. Ad intervenire sulla questione è l’ex calciatore e campione del mondo Fulvio Collovati, che, durante la trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, ha criticato aspramente le recenti dichiarazioni del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, rilanciando una sua vecchia proposta per migliorare il sistema. Collovati: la critica a Rocchi e la proposta per il VAR. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com