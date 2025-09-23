Collovati avverte | Inter? Il problema è di gioco non di singoli Tutti vogliono fare questa cosa
Collovati ha parlato le difficoltà difensive dei nerazzurri e le scelte tattiche di Cristian Chivu dopo il match dell’Inter contro il Sassuolo. Fulvio Collovati, ex difensore e opinionista, ha commentato la prestazione dell’ Inter contro il Sassuolo, partita valida per la 4a giornata di Serie A, durante la sua partecipazione a TMW Radio. Nonostante le numerose occasioni da gol create dai nerazzurri, Collovati ha evidenziato una certa fragilità difensiva e ha puntato il dito contro la filosofia di gioco della squadra. L’ANALISI DEL GIOCO DELL’INTER – «Ha avuto 7-8 occasioni da gol ma ha concesso qualcosa. 🔗 Leggi su Internews24.com
