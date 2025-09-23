Collina vuole introdurre il rigore senza respinta | È già un vantaggio eccezionale o segni o c’è il rinvio del portiere

Vi immaginate un rigore in partita senza possibilità di rimbalzo in caso di palo, traversa o parata non trattenuta dal portiere? Si tratta di un’idea di Pierluigi Collina, capo del Comitato Arbitri Fifa, attualmente sul tavolo come possibile modifica della regola sui tiri dagli undici metri durante il tempo regolamentare, sia nei 90 minuti sia nei supplementari. Il rivoluzionario rigore senza rimbalzo di Collina dovrà aspettare. Riporta Mundo Deportivo: “Lo ha chiamato “tiro unico” nei rigori durante il tempo regolamentare: «I rigori che normalmente si tirano dopo i supplementari non avrebbero rimbalzo: o segni o si riprende il gioco con un rinvio dal portiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

