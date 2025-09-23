Collettivi antagonisti e maranza | la galassia pro Pal che ha assaltato la stazione di Milano

La violenza vista a Milano durante la manifestazione di ieri è destinata a lasciare il segno. Si contano in totale oltre 60 agenti feriti negli scontri con i manifestanti, iniziati quando gli stessi hanno cercato di entrare in Stazione Centrale. La manifestazione si sarebbe dovuta concludere nel piazzale e non dentro l'edificio viaggiatori, dove si trovano normalmente migliaia di persone, che ieri sono state tutelate dal servizio di ordine pubblico. Ma chi c'era in piazza? Fare un elenco di sigle non è possibile, anche perché molti erano presenti singolarmente. La manifestazione è stata organizzata dal sindacato USB che si muove nell'area della sinistra radicale, e al suo fianco si sono posizionati i soliti gruppi di studenti che si definiscono "comunisti": Cambiare Rotta e Osa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Collettivi, antagonisti e maranza: la galassia pro Pal che ha assaltato la stazione di Milano

