Colleferro Un grande successo di partecipanti e di pubblico per il 3° Raduno Nazionale Barchetta Social Club
Colleferro. Ancora un grande successo per la Notte Bianca dei Saldi giunta quest’anno alla sua ottava edizione
Colleferro. Grande affluenza di pubblico per “Fabbrica di Cinema, Il Cementificio di Colleferro in 4 film”
Colleferro. “Conversazione su Eugenio Montale” anche il 18 Agosto nella Terrazza sull’Arena del Parco del Castello grande interesse e grande partecipazione
Buona la prima. Inizia il campionato di serie C1 di calcio a 5. Prima partita in casa, al Palaromboli, per la Forte Colleferro contro Ulivi village. Grande vittoria in casa per la squadra di Colleferro. Un in bocca al lupo per la stagione 2025/2026.
Colleferro, successo per i laboratori didattici al Museo Archeologico Toleriense: oltre cento partecipanti tra adulti e bambini; Colleferro. Nonostante il meteo avverso grande soddisfazione per l’andamento della IV edizione dell’evento “Eco di Silvia Day”; Giovane colleferrino primo nella gara della traversata dello stretto di Messina.