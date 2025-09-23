Colleferro Un grande successo di partecipanti e di pubblico per il 3° Raduno Nazionale Barchetta Social Club

Cronachecittadine.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Un grande successo annunciato quello che ha visto protagonisti i numerosissimi amanti della Fiat Barchetta Social Club che, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro un grande successo di partecipanti e di pubblico per il 3176 raduno nazionale barchetta social club

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Un grande successo di partecipanti e di pubblico per il 3° Raduno Nazionale “Barchetta Social Club”

In questa notizia si parla di: colleferro - grande

Colleferro. Ancora un grande successo per la Notte Bianca dei Saldi giunta quest’anno alla sua ottava edizione

Colleferro. Grande affluenza di pubblico per “Fabbrica di Cinema, Il Cementificio di Colleferro in 4 film”

Colleferro. “Conversazione su Eugenio Montale” anche il 18 Agosto nella Terrazza sull’Arena del Parco del Castello grande interesse e grande partecipazione

Colleferro, successo per i laboratori didattici al Museo Archeologico Toleriense: oltre cento partecipanti tra adulti e bambini; Colleferro. Nonostante il meteo avverso grande soddisfazione per l’andamento della IV edizione dell’evento “Eco di Silvia Day”; Giovane colleferrino primo nella gara della traversata dello stretto di Messina.

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Grande Successo Partecipanti