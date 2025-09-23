Collebeato | visita alla villa Mazzola Panciera

Se volete conoscere la storia e la cultura dei piaceri voluttuari che caratterizzavano le ville del passato, vi proponiamo una visita speciale a villa Mazzola Panciera di Collebeato, in un paesino di campagna vicinissimo alla città di Brescia. Qui, avrete modo di conoscere una magione la cui. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

