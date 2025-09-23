Colle di Tora | il gioiello del Lago del Turano a due passi da Roma

In provincia di Rieti, a poco più di un’ora da Roma, c’è un luogo davvero magico: un piccolo borgo affacciato come un balcone naturale sul lago del Turano: Colle di Tora. Tra le sue casette affacciate direttamente sull’acqua, le sue viuzze in pietra e un’atmosfera che sembra essere sospesa nel tempo, è una meta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di relax, bellezza e autenticità! Colle di Tora sul lago del Turano: un borgo sospeso sull’acqua, tra storia, natura e spiritualità. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il borgo di Colle di Tora sorge su una penisola che si protende fin sulle acque smeraldine del Lago del Turano, un bacino artificiale creato negli anni ’30. 🔗 Leggi su Funweek.it

Colle di Tora: il gioiello del Lago del Turano a due passi da Roma

Questo splendido Borgo che si specchia nelle acque del Lago del Turano sembra essere uscito da un film - Diresti mai che a poco più di un’ora da Roma c’è un posto meraviglioso dove il tempo scorre lento e l’acqua di un lago cristallino riflette le casette di pietra di un borgo antico? Da msn.com

