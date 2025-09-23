Collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico per potenziare la diagnostica
Nella giornata del 22 settembre, al termine delle operazioni di collaudo, è stato consegnato il secondo tavolo radiologico acquistato dall'Asl di Foggia per il Presidio Ospedaliero ‘San Camillo de Lellis’ di Manfredonia, con l’obiettivo di potenziare la diagnostica per immagini. Presenti alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: collaudato - consegnato
ASL Foggia potenzia la Radiologia del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia ? Consegnato e collaudato il secondo tavolo radiologico acquistato da ASL Foggia per la nuova ala di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Manfredoni - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di #Manfredonia, collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico - X Vai su X
Collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico per potenziare la diagnostica; Manfredonia, Ospedale San Camillo: collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico; San Camillo, collaudato il primo tavolo radiologico. Danneggiamenti di attrezzature per il blocco operatorio: “Gesto vile che colpisce l’intera comunità”.
Presidio Ospedaliero di Manfredonia: collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico - Presidio Ospedaliero di Manfredonia: collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico ASL Foggia - Segnala ilsipontino.net
San Camillo, collaudato il primo tavolo radiologico. Danneggiamenti di attrezzature per il blocco operatorio: “Gesto vile che colpisce l’intera comunità” - Collaudato e consegnato oggi (ieri, ndr) il primo dei due nuovi tavoli radiologici acquistati da ASL Foggia per il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Da manfredonianews.it