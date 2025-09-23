Collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico per potenziare la diagnostica

23 set 2025

Nella giornata del 22 settembre, al termine delle operazioni di collaudo, è stato consegnato il secondo tavolo radiologico acquistato dall'Asl di Foggia per il Presidio Ospedaliero ‘San Camillo de Lellis’ di Manfredonia, con l’obiettivo di potenziare la diagnostica per immagini. Presenti alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

