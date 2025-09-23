Colazione sempre più amara Caffè e cornetto sopra i 3 euro Tanti aumenti dietro al bancone

Firenze, 23 settembre 2025 – Fare colazione in centro a Firenze è diventato sempre più costoso. Un giro tra bar e caffetterie lo conferma: per un caffè e un cornetto, la combinazione più gettonata, il conto non scende sotto i 3 euro. Solo pochi mesi fa, a inizio anno, ne bastavano 2,70, ma con gli ultimi rincari si è arrivati a una media di 3,10. La colazione al banco, simbolo della quotidianità fiorentina, non è più una spesa leggera come un tempo. Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, a Firenze i prezzi medi dei prodotti da bar sono cresciuti del 3% negli ultimi mesi, ma se si guardano i singoli prodotti gli aumenti sono ancora più pesanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

