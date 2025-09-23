Cody Rhodes in cima alla PWI 500 per il secondo anno consecutivo
Per il secondo anno di fila, ‘The American Nightmare’ Cody Rhodes è stato nominato numero uno nella prestigiosa classifica PWI 500, stilata dalla rivista Pro Wrestling Illustrated. Ogni anno, PWI redige la lista dei migliori 500 wrestler al mondo e l’importanza di quest’ultima è data dal fatto che viene considerata dagli atleti come un riconoscimento di tutto rispetto, come se fosse ‘una sorta di pallone d’oro’ del wrestling. Parallelamente, dal 2008 viene redatta anche la classifica delle “Top Female Wrestlers of The Year”. L’annuncio ufficiale conferma che l’attuale WWE Undisputed Champion è stato nuovamente eletto come il miglior lottatore professionista al mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
