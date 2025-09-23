Codice dei beni culturali gli architetti agrigentini | Sì alla riforma ma servono Soprintendenze più forti

La riforma del Codice dei Beni culturali, in discussione alla Camera dopo il via libera del Senato, raccoglie il consenso degli architetti agrigentini. A esprimersi è il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola, che condivide l’impostazione della legge delega ma sottolinea la necessità di un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: codice - beni

Aiuti alle vittime di violenza. Ecco il kit Lions Codice Rosa: "Con beni di prima necessità"

Ennesimo scacco al Comune di Milano: «Violato il Codice dei beni culturali»

Codice dei beni culturali e del paesaggio: cosa cambia con la riforma https://publicpolicy.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-cosa-cambia-con-la-riforma-105717.html… - X Vai su X

IrpiniaTv. . Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Senato ha approvato il Ddl per la semplificazione delle procedure di autorizzazione. Tremano i Comitati civici contro le invasioni delle multinazionali del vento. Servizio di Elisa Forte #itv - facebook.com Vai su Facebook

Revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, ok al Senato. Le novità; “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”: nuove modalità e procedure; Notizie - Riforma Codice beni culturali e revisione piani paesaggio.

Riforma Beni culturali, gli architetti: “Ok a semplificazioni ma potenziare Soprintendenze” - Il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, esprime la propria condivisione sulla gran parte dei principi introdotti dalla legge delega ... Segnala grandangoloagrigento.it

Revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, ok al Senato. Le novità - Eliminate le modifiche dirette al Dlgs 42 del 2004, restano nel testo i principi sulla base dei quali il governo dovrà mettere mano al Codice. professionearchitetto.it scrive