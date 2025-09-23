Coccodrillo uccide una 15enne in India | trascinata nel fiume mentre prendeva l'acqua vicino casa

La 15enne Shivani Kevat del villaggio di Mehatabpura, in India, è stata trascinata e uccisa da un coccodrillo mentre prendeva l'acqua dal fiume vicino casa. I vicini hanno assistito impotenti alla scena. Il corpo è riemerso il giorno dopo: la ragazza è morta annegata e sul corpo aveva le ferite causate dal rettile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

