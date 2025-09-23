Cocaina nascosta in ovetti di plastica e tra i sedili dell' auto due uomini nei guai

Nella notte fra lunedì 22 e martedì 23 settembre, i carabinieri della Stazione di Goro hanno arrestato due uomini, residenti in zona, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI militari di Goro, durante i consueti servizi di controllo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

