Cobolli Gigli sicuro | Inter meno avanti del Napoli il gioco non convince Sullo scudetto dico questo

Le parole di Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Giovanni Cobolli Gigli ha parlato a TMW del momento dell’ Inter  in  Serie A. JUVE DA SCUDETTO? – Si deve pensare partita su partita, mettendo la grinta vista fino a adesso. Il pareggio di Verona viene fuori da una Juve che non ha dato le performances delle partite precedenti, ma anche a un atteggiamento sbagliato dell’arbitro. Questo senza togliere nulla a giocatori e allenatore del Verona, però la Juventus è stata fortemente penalizzata. SQUADRA CHE L’HA SORPRESA DI PIU’ – Non ho mai conosciuto Allegri ma ne ho molta stima. 🔗 Leggi su Internews24.com

