Cobolli Gigli sicuro | Inter meno avanti del Napoli il gioco non convince Sullo scudetto dico questo

Le parole di Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Giovanni Cobolli Gigli ha parlato a TMW del momento dell’ Inter in Serie A. JUVE DA SCUDETTO? – Si deve pensare partita su partita, mettendo la grinta vista fino a adesso. Il pareggio di Verona viene fuori da una Juve che non ha dato le performances delle partite precedenti, ma anche a un atteggiamento sbagliato dell’arbitro. Questo senza togliere nulla a giocatori e allenatore del Verona, però la Juventus è stata fortemente penalizzata. SQUADRA CHE L’HA SORPRESA DI PIU’ – Non ho mai conosciuto Allegri ma ne ho molta stima. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cobolli Gigli sicuro: «Inter meno avanti del Napoli, il gioco non convince. Sullo scudetto dico questo»

In questa notizia si parla di: cobolli - gigli

Cobolli Gigli è netto nel suo giudizio: «Osimhen alla Juve? ADL non lo darà mai ai bianconeri. Vlahovic? La situazione mi sembra molto tesa. I bianconeri devono fare questo»

Cobolli Gigli si esprime su Comolli: «Si può notare una certa rigidità nell’affrontare i problemi, ma ha un grande pregio». Poi si rivolge a Chiellini: «È quello che mi ispira più fiducia»

Cobolli Gigli: «Polemica Tudor verso il Napoli? Poteva pensarci prima, dirlo adesso non cambia nulla»

Cobolli Gigli: "Non ho mai conosciuto #Allegri ma ne ho molta stima" - X Vai su X

Cobolli Gigli fa il punto sulla #Juve Ecco cosa ha detto - facebook.com Vai su Facebook

Cobolli Gigli: “Inter meno avanti del Napoli: ho molta stima di Marotta ma…”; Cobolli Gigli: Ho visto Inter-Barça, i nerazzurri hanno vinto meritatamente. E sulla Juve...; Cobolli Gigli: “Juve? Ecco perché non vorrei Conte e andrei avanti con Tudor”.

Cobolli Gigli: «Polemica Tudor verso il Napoli? Poteva pensarci prima, dirlo adesso non cambia nulla» - A “1 Football Club” è intervenuto Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus parlando dei bianconeri e della polemica di Tudor col Napoli ... Si legge su ilnapolista.it

Cobolli Gigli sulla polemica di Tudor: "Lo doveva dire al momento della stesura calendario..." - A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Lo riporta msn.com