Coas medici dirigenti contro l' Asp | Violazione della tassazione separata così si calpesta la dignità

Il CoAS Medici Dirigenti Sicilia ha denunciato “un grave inadempimento” da parte dell'Asp di Messina riguardo alla liquidazione degli arretrati contrattuali per il triennio 2019-2021 ai dipendenti andati in quiescenza a decorrere dall'anno 2019."Violazione della tassazione separata"Secondo il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

