Cnao e mostra sul Rinascimento gli appuntamenti con Mattarella
Dopo aver accolto al Quirinale una delegazione pavese che ha consegnato a Sergio Mattarella il premio Burgio 2025, il presidente della Repubblica sarà a Pavia venerdì 3 ottobre. La giornata pavese di Mattarella inizierà con un momento istituzionale al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), successivamente il presidente si recherà al castello visconteo per visitare la mostra “Pavia 1525. Le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia“ ospitata negli spazi del Musei civici. Il Cnao è l’unico centro in Italia, e sono solo sei nel mondo, in grado di erogare trattamenti di adroterapia mediante l’impiego di protoni e ioni carbonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
