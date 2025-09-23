CMcom – Milan Maignan ha recuperato | sarà titolare col Lecce che occasione per Nkunku e Gimenez

Andrea Distaso 23 set 2025, 14:49 Ultimi aggiornamenti: 23 set 2025, 14:49 Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione per i sedicesimi di Coppa Italia: a centrocampo riposano Estupinan e Fofana Mike Maignan può considerarsi definitivamente recuperato. Superato lo spavento per l'infortunio al polpaccio subito nel match dello scorso 14 settembre contro il Bologna – accompagnato da un'uscita dal campo con un'evidente zoppia e dall'utilizzo delle stampelle per lasciare San Siro – il portiere francese si riprende la titolarità nel Milan e inizia la sua preparazione in vista del primo big match della stagione contro la capolista Napoli.

"Maignan in cambio del bomber e ritorno Donnarumma": uragano Milan - In maniera pressoché inevitabile, le speculazioni su cosa accadrà sono già partite.

Milan, Maignan verso l'addio a fine stagione: il dialogo per il rinnovo è fermo da mesi - L'accordo che lega Maignan al Milan scade nel luglio del 2026 e i dialoghi per il rinnovo sono fermi da mesi.