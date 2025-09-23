Clizia Incorvaia racconta l’aborto e la crisi con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia torna a far parlare di sé per un motivo personale e toccante. Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, l’influencer siciliana ha raccontato un momento doloroso della sua relazione con Paolo Ciavarro. La coppia, molto amata dal pubblico, ha vissuto una crisi profonda dovuta a un aborto spontaneo tenuto a lungo nascosto. Scopriamo nel dettaglio cosa ha voluto condividere con il pubblico. La rivelazione di Clizia Incorvaia sull’aborto spontaneo. Nel salotto di Rai Uno, Clizia Incorvaia ha svelato: “Festeggiavamo il primo anno insieme. ho avuto un aborto, non l’avevo condiviso con nessuno, né con la famiglia né con la community. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Clizia Incorvaia racconta l’aborto e la crisi con Paolo Ciavarro

