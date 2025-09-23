Clizia Incorvaia | Ho avuto un aborto ma ho dovuto fingere di essere felice Sono stati mesi difficili

Ospite de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Clizia Incorvaia ha rivelato di aver vissuto un momento difficile con Paolo Ciavarro, suo attuale marito nonché padre di Gabriele, il loro primo figlio. “Un anno dal nostro fidanzamento, mentre festeggiavamo il nostro primo anno insieme, ho avuto un aborto e non l’avevo condiviso con nessuno, né con la mia famiglia né con la mia community. Quel giorno ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto facendo un video con Paolo. La ginecologa ci disse ‘siete forti, ce la farete’. Io non avevo capito cosa significasse, avevo fatto spallucce, Paolo piangeva in disparte, si litigava con frequenza, quei mesi non sono stati facili. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Clizia Incorvaia: “Ho avuto un aborto ma ho dovuto fingere di essere felice. Sono stati mesi difficili”

In questa notizia si parla di: clizia - incorvaia

Clizia Incorvaia non trattiene le lacrime sui social: il toccante messaggio

Clizia Incorvaia ricorda la suocera Eleonora Giorgi: “Sono frustrata, non ti trovo e mi sento triste”

Clizia Incorvaia si fa un selfie in un momento drammatico: non trattiene le lacrime per il dolore

A "La Volta Buona" tra gli ospiti Enzo Avitabile, Katia Buchicchio (Miss Italia), Lucia Mascino, Yu Yu, Clizia Incorvaia e Roberto Ciufoli @caterinabalivo - X Vai su X

Clizia Incorvaia - facebook.com Vai su Facebook

Clizia Incorvaia: Ho avuto un aborto, il rapporto con Paolo messo a dura prova; Clizia Incorvaia confessa: Ho avuto un aborto con Paolo Ciavarro; Clizia Incorvaia: Ho avuto un aborto, l'amore con Paolo Ciavarro è stato messo a dura prova.

''Ho avuto un aborto nel giorno del nostro anniversario, ho dovuto fingere'': Clizia Incorvaia racconta il grande dolore vissuto con Paolo Ciavarro - ''Ho avuto un aborto nel giorno del nostro anniversario'': Clizia Incorvaia racconta il grande dolore vissuto con Paolo Ciavarro ... Lo riporta gossip.it

La rivelazione dell'influencer a "La volta buona" - Clizia Incorvaia ha rivelato di aver vissuto un momento difficile con Paolo Ciavarro, suo attuale marito nonché padre di Gabriele, il loro primo figlio. Riporta tpi.it