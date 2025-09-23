Clienti derubati nei supermercati a Firenze ragazza 21enne arrestata | come agiva
Furto in un supermercato di Firenze: una 21enne arrestata dopo aver rubato una borsetta a una cliente. Refurtiva recuperata, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Firenze, ruba la borsa a una cliente in un supermercato: 21enne bloccata dalla sicurezza - Nel pomeriggio di venerdì 19 settembre gli agenti della Polizia sono intervenute in via Carlo del Prete, a Firenze, dopo la segnalazione di un furto in atto all’interno di un noto supermercato. Da 055firenze.it
Tenta furto in supermercato a Firenze, arrestata 21enne - La Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bulgara di 21 anni, accusata di aver tentato un furto all’interno di un supermercato in via Carlo del Prete ... Scrive gonews.it