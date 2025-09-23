Clienti derubati nei supermercati a Firenze ragazza 21enne arrestata | come agiva

Notizie.virgilio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto in un supermercato di Firenze: una 21enne arrestata dopo aver rubato una borsetta a una cliente. Refurtiva recuperata, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

clienti derubati nei supermercati a firenze ragazza 21enne arrestata come agiva

© Notizie.virgilio.it - Clienti derubati nei supermercati a Firenze, ragazza 21enne arrestata: come agiva

In questa notizia si parla di: clienti - derubati

clienti derubati supermercati firenzeFirenze, ruba la borsa a una cliente in un supermercato: 21enne bloccata dalla sicurezza - Nel pomeriggio di venerdì 19 settembre gli agenti della Polizia sono intervenute in via Carlo del Prete, a Firenze, dopo la segnalazione di un furto in atto all’interno di un noto supermercato. Da 055firenze.it

clienti derubati supermercati firenzeTenta furto in supermercato a Firenze, arrestata 21enne - La Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bulgara di 21 anni, accusata di aver tentato un furto all’interno di un supermercato in via Carlo del Prete ... Scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Clienti Derubati Supermercati Firenze