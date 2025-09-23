Claudia Cardinale l’indomabile | Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne

La diva del Gattoaprdo e di altri indimenticabili capolavori del cinema è morta in Francia a 87 anni. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

Enrico Lucherini, morto l'addetto stampa delle star: aveva 92 anni. Lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale

È morto Enrico Lucherini, il più famoso press agent delle star. Voce ‘narrante’ del cinema: dalla Dolce Vita a Sophia Loren e Claudia Cardinale

FLASH | E' morta a 87 anni l'attrice Claudia Cardinale - facebook.com Vai su Facebook

#TV2000Memory - Ricordando #ClaudiaCardinale Qui ospite di #Tv2000 , la grande attrice si racconta a - X Vai su X

Claudia Cardinale, il figlio nascosto, gli amori proibiti e la libertà conquistata: «Il tempo non mi ha cambiata. Ero e resto sempre indomabile» - Non solo la diva de Il Gattopardo e di Otto e mezzo: l'attrice ha conosciuto violenza, imposizioni, rapporti ingombranti e grandi amori. Come scrive vanityfair.it

Claudia Cardinale: "I regali di Visconti, le follie con Belmondo. Ma ho sempre cercato solo la mia libertà" - Dall’archivio – L’attrice, scomparsa a 87 anni, si raccontava nel 2017: “Non mi sono mai rifatta”. Segnala repubblica.it