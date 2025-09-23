Claudia Cardinale e quel figlio nato da una violenza sessuale Una storia di forza e coraggio

Parigi, 23 settembre 225 – Dietro il sorriso magnetico e lo sguardo fiero di Claudia Cardinale, icona immortale del cinema italiano e internazionale morta all’età di 87 anni, si cela una vita privata intensa, segnata da grandi amori, drammi profondi e una tenace ricerca di libertà. Attrice simbolo dell'emancipazione femminile in un'epoca dominata da regole rigide e pregiudizi, Cardinale ha vissuto esperienze che l'hanno temprata, rendendola non solo una star, ma una donna forte, consapevole e, soprattutto, indipendente. Appena ventenne, Claudia Cardinale diede alla luce il suo primo figlio, Patrick, nato il 19 ottobre 1958 a Londra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Claudia Cardinale e quel figlio nato da una violenza sessuale. Una storia di forza e coraggio

