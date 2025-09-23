Claudia Cardinale è morta Se ne va una leggenda del cinema anni ’60 Aveva lavorato con Fellini e Visconti

Se n'è andata la più bella. Claudia Cardinale, morta a 87 anni, oggi 23 settembre 2025, era una vera diva, una stella del cinema. Pseudonimo di Claude Joséphine Rose, la Cardinale era nata a Tunisi il 15 aprile del 1938 da genitori siciliani immigrati durante il protettorato britannico. Era considerata l'attrice italiana più importante emersa negli anni '60 e insieme a Sophia Loren e Gina Lollobrigida è stata capace di avere una grande notorietà internazionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Claudia Cardinale è morta. Se ne va una leggenda del cinema anni ’60. Aveva lavorato con Fellini e Visconti

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Enrico Lucherini, morto l'addetto stampa delle star: aveva 92 anni. Lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale

È morto Enrico Lucherini, il più famoso press agent delle star. Voce ‘narrante’ del cinema: dalla Dolce Vita a Sophia Loren e Claudia Cardinale

Addio a Enrico Lucherini, morto il press agent delle star, lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale, aveva 92 anni

Si è spenta all'età di 87 anni Claudia Cardinale. L'attrice italiana è deceduta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente ai media francesi. #ClaudiaCardinale - X Vai su X

LUNEDÌ 22/09 ore 21,00 Rassegna “WERNER HERZOG torna al cinema” FITZCARRALDO Werner Herzog (158') 1982 Con Klaus Kinski e Claudia Cardinale 4 - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale è morta l’attrice aveva 87 anni; Addio a Claudia Cardinale l’attrice italiana è morta a 87 anni; Claudia Cardinale è morta | che malattia aveva e a chi va il suo patrimonio?.

Claudia Cardinale morta, chi era l'attrice: lo stupro da giovane, il figlio "segreto", gli amori della sua vita e la relazione "mancata" con Alain Delon - Attrice di rara intensità e fascino magnetico, è stata la stella più luminosa emersa dal firmamento cinematografico degli ... Scrive leggo.it

Claudia Cardinale è morta: che malattia aveva e a chi va il suo patrimonio? - Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive del cinema italiano. Segnala donnapop.it