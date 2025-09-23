Claudia Cardinale è morta | l' icona del cinema italiano aveva 87 anni

Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano, si è spenta all'età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. A dare il triste annuncio è stato il suo agente. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Claudia Cardinale è morta: l'icona del cinema italiano aveva 87 anni

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

RIP Claudia Cardinale. Uno dei migliori! One of the greats ? - X Vai su X

FLASH | E' morta a 87 anni l'attrice Claudia Cardinale - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale è morta l’attrice aveva 87 anni; Cinema | è morta Claudia Cardinale aveva 87 anni; Claudia Cardinale è morta Se ne va una leggenda del cinema anni ’60 Aveva lavorato con Fellini e Visconti.

Claudia Cardinale, morta l'attrice a 87 anni. Grande diva del cinema italiano, fu la musa di Visconti e Fellini - L’attrice aveva 87 anni, da tempo viveva con i figli Patrick Cristaldi e Claudia Squitieri ... Scrive ilmessaggero.it

Claudia Cardinale è morta: che malattia aveva e a chi va il suo patrimonio? - Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive del cinema italiano. Da donnapop.it